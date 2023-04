Si segnala un intervento urgente nella lotte di Bulgarograsso per i Vigili del fuoco che hanno dovuto spegnere un'auto in fiamme.

Auto in fiamme a Bulgarograsso: ignota la causa dell'incendio

L'accaduto si è verificato intorno alle 4 a Bulgarograsso, in particolare in via Clerici, quando da una vettura hanno iniziato a divampare fiamme intense. Diverse le chiamate ai pompieri per segnalare quanto stava accadendo e immediata la risposta dei Vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e rimesso in sicurezza la zona.

Fortunatamente non si segnalano feriti, ma rimangono ignote le cause dell'origine della combustione. Un'indagine che verrà condotta con l'aiuto delle Forze dell'ordine.