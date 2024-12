Auto in fiamme a Cadorago, tre persone soccorse dai sanitari

Auto in fiamme a Cadorago, all'interno di un cortile privato. L'episodio è successo poco dopo la mezzanotte.

Auto in fiamme a Cadorago: indagano i Carabinieri

L'allarme è scattato in via Borgonovo. All'arrivo sul posto delle squadre dei Vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Lomazzo è emerso che i fumi dell'incendio, già generalizzato hanno impedito l'uscita agli occupanti degli appartamenti vicino al cortile dove l'auto stava andando in fiamme. Dopo lo spegnimento della vettura e la messa in sicurezza dello scenario, tre persone sono state affidate alle cure dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'evento.