Auto in fiamme a Cantù: intervento dei Vigili del fuoco.

Auto in fiamme a Cantù: intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e dei colleghi di Como nella serata di ieri, giovedì 28 luglio 2022, intorno alle 22.15 sono stati chiamati a intervenire in via Manara a Cantù per un incendio autovettura.

Il pronto spegnimento del veicolo ha consentito di limitare i danni da irraggiamento al vicino fabbricato che ha comunque subito danni da calore. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.