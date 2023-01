Ieri sera, venerdì 20 gennaio 2023, i Vigili del fuoco sono intervenuti a Cermenate.

Auto in fiamme a Cermenate

L'episodio è avvenuto intorno alle 22. A prendere fuoco un'auto che stava transitando in via Gramsci. Sul posto, per spegnere le fiamme, una squadra del distaccamento di Lomazzo. Non si segnalano feriti.