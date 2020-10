Auto in fiamme a Faloppio, una vettura distrutta

Auto in fiamme a Faloppio: misterioso rogo questa notte.

Auto in fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte a Faloppio, in via Monte San primo. Sul posto i Vigili del fuoco di Como con l’ausilio di un’autobotte proveniente dal distaccamento di Appiano Gentile. Le fiamme sono state spente e i pompieri hanno evitato la loro propagazione verso una seconda automobile parcheggiata proprio a fianco. Sono in corso le indagini per stabilire le cause.