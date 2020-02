Auto in fiamme a Ronago: sventato un incendio boschivo FOTO

Auto in fiamme a Ronago: sventato dai Vigili del Fuoco un incendio boschivo.

Allarme nella serata di oggi, lunedì 17 febbraio 2020, a Ronago. I Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire d’urgenza in via Ronco per un’auto in fiamme. I pompieri, intervenuti prontamente, sono riusciti ad evitare che l’incendio si propagasse alla vegetazione vicina, sventando un possibile incendio boschivo. La vettura invece è andata distrutta. Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli operatori.

