Auto in fiamme a Valmorea, vicino al cimitero

Auto in fiamme a Valmorea: il mezzo è andato completamente distrutto.

Auto in fiamme, nessun ferito

E’ stato lo stesso automobilista, intorno alle 16.30 di oggi, giovedì 6 febbraio 2020, a chiamare i Vigili del fuoco. Impressionanti le fiamme, come dimostrano le fotografie scattate da un cittadino e pubblicate su Facebook, che hanno completamente distrutto la vettura. L’incendio è divampato non lontano dal cimitero di Casanova Lanza. Sul posto i Vigili del fuoco di Como con due mezzi e cinque uomini. Le fiamme sono state spente e l’area è stata messa in sicurezza pochi minuti prima delle 18. Non si segnalano feriti.