Auto in fiamme in un parcheggio, indagini in corso

I Vigili del fuoco di Como sono stati mobilitati a Cermenate per un’auto in fiamme.

Auto in fiamme, probabile origine dolosa

Intorno alle 00.30 di oggi, giovedì 9 gennaio, i Vigili del fuoco di Como sono stati chiamati per un intervento di soccorso tecnico urgente: un incendio di un autoveicolo a Cermenate, in via Risorgimento, all’altezza dell'incrocio tra la strada provinciale e la strada statale 35, all'interno di un parcheggio. Le indagini sono in corso per una probabile origine dolosa.

Due vetture danneggiate. Fortunatamente, non sono rimaste coinvolte persone.