Auto in fiamme nel bosco: questa notte, domenica 5 aprile 2020, i Vigili del fuoco del distaccamento di Como sono intervenuti a Bizzarrone.

Auto in fiamme nel bosco: un ferito

Per cause ancora da accertare, un’automobile ha preso fuoco nell’area boschiva nei pressi di via per la Dogana a Bizzarrone. I Vigili del fuoco sono prontamente intervenuti con due mezzi nel punto dell’incendio poco dopo le quattro di questa notte, domenica 5 aprile 2020. A una decina di metri dall’auto incendiata, i pompieri hanno trovato una persona con varie escoriazioni. Quest’ultima è stata prontamente soccorsa dagli operatori del 112, che l’hanno poi trasportata in ospedale, per fortuna non in critiche condizioni. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.

TORNA ALLA HOME E LEGGI ALTRE NOTIZIE