Auto in fiamme nel box: è successo a Lipomo FOTO

La scorsa notte, 11 marzo 2020, un’auto è andata a fuoco mentre era parcheggiata nel box di una palazzina. Maxi intervento dei Vigili del Fuoco.

Auto in fiamme nel box

L’allarme per un’auto in fiamme è stato lanciato da via Giacomo Matteotti poco prima della mezzanotte. Sul posto si sono precipitate diverse squadre di Vigili del Fuoco da Como, unitamente agli operatori del 118 e ai Carabinieri. In poco tempo i pompieri sono riusciti a domare le fiamme, limitando i danni alla struttura. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito.