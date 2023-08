Auto in fiamme nella notte a Vertemate con Minoprio.

Un bagliore nel buio della notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 agosto 2023. Erano le fiamme che hanno circondato un'autovettura posteggiata in via Monterosa a Vertemate con Minoprio durante le ore notturne. Un bagliore che ha subito permesso ai residenti di chiamare i soccorsi. Così, intorno alle 3 del mattino, due squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute in paese per domare l'incendio le cui cause, al momento, risultano sconosciute. Il mezzo però è andato distrutto.