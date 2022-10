Auto in fiamme nella notte a Vertemate con Minoprio.

Intervento dei Vigili del fuoco nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 ottobre 2022. Sono infatti stati allertati i soccorsi per un'auto in fiamme in via del Rí.

Sul posto, intorno alle 3.45, sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco che hanno prontamente domato l'incendio, evitando che si propagasse. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri per indagare su quanto accaduto.