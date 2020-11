Auto in fiamme, Vigili del fuoco sul posto con due mezzi FOTO e VIDEO

Auto in fiamme a Montano Lucino: intervento dei Vigili del fuoco di Como, giunti sul posto con due mezzi.

Auto in fiamme alla rotatoria

E’ successo pochi minuti dopo le 13, alla rotatoria di via Manzoni e via Valtellina, dove è stata segnalata la presenza di un veicolo che aveva preso fuoco. Sul posto si è portata una squadra dei Vigili del fuoco di Como, intervenuta con due mezzi. Mezzo in fiamme, a quanto risulta, per un’avaria. Fortunatamente nessuna conseguenza per il conducente. Domate le fiamme, l’automobile è stata rimossa con un carroattrezzi.