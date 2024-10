Auto in fuga dai Carabinieri, inseguimento rocambolesco in centro. E' successo ad Anzano questa sera, mercoledì 23 ottobre.

Inseguito dai Carabinieri si schianta contro una fioriera

Secondo le prime ricostruzioni, nel cercare di fuggire l'uomo, pare di nazionalità nordafricana, ha urtato una fioriera lungo viale Ortelli, in pieno centro paese. A bordo di una Toyota Yaris, stava percorrendo il viale principale di Anzano in contromano, nel tentativo di fuggire ai Carabinieri, ma, forse a causa dell'asfalto bagnato e della scarsa visibilità, si è schiantato contro una fioriera. I Carabinieri di Cantù, coadiuvati dal comando provinciale di Como, lo avrebbero dunque raggiunto e fermato. Dalle prime informazioni raccolte sul posto sembrerebbe che il motivo della fuga sia legato allo spaccio di stupefacenti.

Per il conducente non è stato necessario l'intervento dei soccorsi. In viale Ortelli è sopraggiunto anche il carro attrezzi che ha liberato la carreggiata dall'auto.