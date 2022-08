Auto in panne ad Appiano, lascia il cane dentro: denunciato.

L'auto l'ha improvvisamente lasciato "a piedi" mentre viaggiava insieme a suo cane. Ma nel tentativo di andare a cercare qualcuno che potesse aiutarlo, ha lasciato il suo quattro zampe all'interno della vettura, con i finestrini quasi completamente chiusi e al caldo. Così è dovuta intervenire la Protezione civile per dissetare il povero animale.

Il fatto

L'episodio si è verificato ad Appiano Gentile, in via della resistenza all'incrocio con via delle Rimembranze. Il responsabile della protezione civile di Appiano, Galleri, ha dissetato il cane dogo argentino chiuso in auto dal proprietario rimasto in panne con l'auto e allontanatosi. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di Appiano, il servizio veterinario di Ats, Anpa e recupero animali. Il cane è stato liberato proprio nel momento in cui è arrivato il proprietario residente a Porlezza. Verrà denunciato per maltrattamento di animali e verbalizzato per intralcio alla circolazione.