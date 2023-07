Auto prende fuoco a Cermenate. Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 luglio 2023.

Intervento dei pompieri intorno alle 18.30, in via De Gasperi. A prendere fuoco è stata un’auto che si trovava all’interno di un parcheggio nelle vicinanze di altri veicoli che sono stati fatti rimuovere. Non si segnalano feriti.