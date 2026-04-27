Auto ribaltata a Solbiate con Cagno: ferito il conducente

Lo schianto è avvenuto in via Mazzini: automobilista ferito e soccorso in codice giallo.

Auto ribaltata a Solbiate con Cagno: conducente ferito e soccorso in codice giallo dopo lo schianto in via Mazzini.

L’impatto

Paura nella mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, a Solbiate con Cagno, dove un’auto è uscita di strada in via Cesare Battisti, al confine con Albiolo, poco prima delle 9. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il muro di un’abitazione privata, con danni molto rilevanti al veicolo.

Auto ribaltata, soccorsi e messa in sicurezza

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco, impegnati nell’estrazione del conducente e nella messa in sicurezza dell’area. Necessari i controlli sull’impianto del mezzo per escludere eventuali rischi legati a perdite di carburante o principi di incendio. Presenti anche i sanitari del 118.

Ferito in codice giallo

L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato assistito sul posto e poi trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, quindi con ferite di media gravità. Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre due persone, che non hanno però avuto bisogno del ricovero. Saranno le Forze dell’ordine a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.