Auto ribaltata, donna estratta dai Vigili del fuoco

Auto ribaltata, due persone coinvolte nell’incidente in via Cesare Battisti, a Beregazzo con Figliaro.

Auto ribaltata, soccorritori sul posto in codice rosso

La richiesta di intervento ai soccorritori, alle 11.23, in codice rosso. Una volta arrivati sul posto, fortunatamente, il codice è stato ridimensionato a verde. Sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della pubblica assistenza Sos di Olgiate Comasco. Il ribaltamento dell’auto è avvenuto in via Cesare Battisti. Risultano coinvolte due persone.

Sul posto Carabinieri e Vigili del fuoco

Alla rotonda di Figliaro, tra via Risorgimento, via IV Novembre e via Garibaldi, una Fiat Panda, al cui volante c’era una donna, si è ribaltata dopo l’urto con una Hyundai Atos. Sul posto si sono precipitati anche in Carabinieri e i Vigili del fuoco. I pompieri hanno rimosso il parabrezza anteriore, riuscendo a estrarre la donna, cosciente, dall’abitacolo della Fiat Panda. Illesa la persona che viaggiava sull’altro veicolo. La viabilità è stata gestita dalla Polizia locale.