Auto ribaltata dopo che un’anziana ha perso il controllo del veicolo

Auto ribaltata in via della Resistenza, ad Appiano Gentile: è successo alle 17.45.

Anziana soccorsa in codice rosso

Attimi di paura per una donna di 73 anni: l’anziana, mentre era alla guida della sua Fiat Panda, ha perso il controllo del veicolo. A quanto risulta, l’auto viaggiava in direzione Appiano Gentile, lungo un rettilineo, in via della Resistenza. Uscita di strada, la Fiat Panda si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenute, in codice rosso, un’ambulanza della Croce rossa di Lurate Caccivio e un’automedica. Necessario anche l’intervento di un mezzo dei Vigili del fuoco di Appiano Gentile. Non si segnalano particolari disagi per la viabilità.