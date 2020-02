Auto ribaltata in autostrada: feriti due giovani

Auto ribaltata: spettacolare incidente nel cuore della notte sulla A8, nel tratto compreso tra Solbiate e Cavaria. Due ragazzi finiscono in condizioni serie all’ospedale di Gallarate. Questa mattina un 33enne che andava in bici lungo la Sp13 è stato investito all’altezza dell’abitato di Bregnano. Soccorso è stato trasferito, in codice giallo, al Pronto soccorso.

Brutto incidente in autostrada, auto ribaltata

Erano le 4 di questa notte, 16 febbraio 2020, quando uno spettacolare incidente con un’auto ribaltata, ha creato grossi disagi al traffico lungo la A8 nel tratto tra Solbiate e Cavaria. All’inizio si era temuto il peggio per gli automobilisti e sul posto i mezzi di soccorso sono arrivati a sirene spiegate. Oltre al 118, e agli agenti della Polstrada Novate si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Varese.

Due giovani in ospedale

Ambulanza e auto medica hanno soccorso due ragazzi di 23 e 27 anni trasferiti in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Gallarate. I due feriti non sono in pericolo di vita. Sempre questa notte, ma alle due, si è verificato sulla A8 ( questa volta tra Legnano e lo svincolo A9) un altro scontro tra auto. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco, l’Ats Novate e i mezzi del 118. Feriti, ma non in modo grave, tre ragazzi di 27 e 30 anni trasferiti per accertamenti all’ospedale di Castellanza.

Rissa a Como

Evento violento questa notte verso le 2 in viale Geno, nel cuore di Como. Interviene la Questura di Como e la coppia di giovani, lei di 35 e lui di 30 anni, viene soccorsa da un equipaggio del 118, ma rifiuta il trasporto in ospedale.

Ciclista investito a Bregnano

Erano le 8. 30 quando, per cause in fase di accertamento, un ciclista di 33 anni che percorreva la Sp 31 all’altezza di Bregnano, è stato investito ed è finito in ospedale in codice giallo. Immediato anche l’intervento di una pattuglia dei carabinieri di Cantù che ha regolato il traffico effettuando i rilievi utili alla ricostruzione dell’accaduto.