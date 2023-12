Auto ribaltata, intervengono i Vigili del fuoco

Si ribalta con l'auto: intervento dei Vigili del fuoco a Cucciago, in via Stazione. E' successo intorno alle 22 di ieri sera, sabato 30 dicembre.

Sul luogo un'ambulanza

Sul luogo dell'incidente un'ambulanza e l'automedica, inizialmente intervenuti in codice rosso, quello della massima gravità: coinvolto un uomo di 31 anni, trasportato poi in codice verde per accertamenti all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

In via Stazione sono sopraggiunti anche i Vigili del fuoco che hanno coadiuvato le operazioni di soccorso, e i Carabinieri cui è spettata la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto.