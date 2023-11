Auto ribaltata lungo la Lomazzo-Bizzarone, chiusa una corsia della provinciale VIDEO

Auto ribaltata sula Lomazzo-Bizzarone, a Faloppio. Chiusa una corsia della provinciale per permettere la messa in sicurezza dell'area.

Ferito l'automobilista

L'incidente, che ha coinvolto una donna di 55 anni a bordo di una Mercedes, è avvenuto intorno alle 14.50 di oggi, lunedì 20 novembre, pochi metri dopo la rotatoria che conduce a Faloppio, in direzione Bizzarone. Ancora da chiarire le cause ma, a quanto risulta, l'automobilista avrebbe fatto tutto da sola. La vettura ha prima colpito un palo della luce , per poi ribaltarsi e terminare la sua corsa a lato della carreggiata. Sul posto un'automedica e l'ambulanza della Croce rossa di San Fermo della Battaglia. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo (media gravità).

Messa in sicurezza

La carreggiata in direzione Bizzarone è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. I rilievi, così come la regolamentazione del traffico, sono portati avanti dalla Polizia locale Terre di Frontiera. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Como che stanno provvedendo alla rimozione della vettura. Anche il palo pericolante verrà abbattuto.