Auto ribaltata, paura per una donna

Paura nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 12 gennaio, a Senna Comasco.

L’incidente

Una vettura che viaggiava lungo via Intimiano una ventina di minuti dopo le 8, con alla guida una donna di 45 anni, si è improvvisamente ribaltata finendo la sua corsa sul manto stradale. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Azzurra di Como, gli agenti della Polizia locale e i mezzi dei Vigili del Fuoco.

I soccorsi

I pompieri sono stati impegnati a estrarre dall’abitacolo la donna, che è quindi stata soccorsa dal personale sanitario. La stessa è stata stabilizzata, caricata sull’ambulanza e trasportata in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia per ulteriori accertamenti.