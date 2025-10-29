Auto ribaltata sulla Lomazzo-Bizzarone, traffico a senso unico alternato sulla provinciale.

Auto ribaltata, automobilista illesa

Fortunatamente il ribaltamento avvenuto poco prima delle 12.30 di oggi, mercoledì 29 ottobre, non ha avuto conseguenze. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, una ragazza di 23 anni, residente a Oltrona di San Mamette, stava guidando la sua Fiat 500 lungo la provinciale, in territorio di Olgiate Comasco. Probabilmente, a causa della distrazione, all’altezza dell’azienda “Monteoliveto”, avrebbe urtato una Smart, condotta da un automobilista svizzero, che stava procedendo nella stessa direzione, verso Olgiate Comasco. Dopo l’impatto la vettura si è ribaltata sul fianco.

Intervento dei Vigili del fuoco

Sul posto i Vigili del fuoco di Como e Appiano Gentile, chiamati per liberare la giovane rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo. Presenti anche i Carabinieri e un’ambulanza. La ragazza è poi stata visitata dai soccorritori per accertarsi delle sue condizioni di salute. E’ cosciente e, a quanto pare, sta bene.