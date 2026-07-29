Auto ribaltata sulla strada provinciale Lomazzo-Bizzarone

Un’auto ribaltata nell’incidente tra due vetture sulla strada provinciale Lomazzo-Bizzarone, in territorio di Faloppio.
Auto ribaltata
E’ successo nella notte di mercoledì 29 luglio, alle 2.30 sulla Sp 23. Necessario l’intervento del 118. Sul posto i Vigili del fuoco di Como e Carabinieri per le operazioni di soccorso persona e messa in sicurezza della strada.
Due persone ferite
A quanto risulta, nell’incidente sono rimaste ferite due persone. Entrambe sono state trasportate in codice giallo in ospedale ospedale a Varese.