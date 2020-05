Auto rimane senza benzina, tamponata da un furgone va a finire nel fosso FOTO e VIDEO

Incidente oggi, lunedì 18 maggio 2020, intorno alle 11.45 a Oltrona di San Mamette.

Auto rimane senza benzina, tamponata da un furgone va a finire nel fosso

Un’auto è finita nel fosso a lato strada, sulla Lomazzo Bizzarone. Soccorsi attivati d’emergenza per una donna, 38 anni, di Como, che era rimasta all’interno della vettura. Sul posto si sono precipitate la Sos di Appiano Gentile e un’automedica, insieme a loro anche i Vigili del fuoco di Como (successivamente rientrati) e Appiano Gentile con una camionetta e due autopompe. Per i rilievi di rito la Polizia locale di Appiano, la Polizia locale di Oltrona e i Carabinieri di Appiano.

La ricostruzione dell’accaduto

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto, una Volkswagen, stava viaggiando da Appiano Gentile verso Olgiate Comasco quando, all’altezza del negozio “Antico Frutteto”, si è bloccata sulla carreggiata perché rimasta senza benzina. Un furgone, che viaggiava nella stessa direzione, non sarebbe riuscito a frenare, tamponando il mezzo e facedolo finire nel fosso, a lato strada. Il primo a intervenire sul luogo dell’incidente è stato un finanziere di Olgiate Comasco che prontamente ha anche fatto servizio traffico sulla strada.

Le condizioni

La donna è sempre rimasta cosciente. Bloccata all’interno dell’auto, è stata estratta dai Vigili del fuoco. Dopo le prime cure, è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

Traffico in tilt

In breve tempo si sono formata lunghe code sulla Lomazzo-Bizzarone che è stata chiusa per permettere rilievi e soccorsi alla ferita.