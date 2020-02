Auto rubata all’assessore di Cantù.

Auto rubata all’assessore Lapenna

Brutto risveglio questa mattina per l’assessore all’Urp, Anagrafe ed elettorale del Comune di Cantù Andrea Lapenna. Quando è uscito per prendere l’automobile parcheggiata appena fuori l’abitazione, ha scoperto che gli era stata rubata.

Il furto questa mattina

“Io abito in via Camuzio a Capiago Intimiano – ha raccontato l’amministratore – Sono uscito di casa attorno alle 8.30 e la mia vettura non c’era più. Si tratta di una Fiat Panda di colore grigio metallizzato, immatricolata diversi anni fa”. L’assessore è stato pertanto impegnato per buona parte della mattinata di oggi nel fare le denunce necessarie in queste circostanze.

L’avvistamento

Mentre faceva ritorno a casa, Lapenna ha visto la sua vettura rubata con a bordo un uomo. “Scendeva verso Albate – ha proseguito l’amministratore – Per un pezzo di strada l’ho inseguito, mentre nel frattempo avvisavo le Forze dell’ordine. Purtroppo però il ladro è riuscito a scappare approfittando dei semafori di Albate. Mi dispiace moltissimo perché a quella vettura sono molto affezionato”.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU