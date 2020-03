“Ci hanno rubato la macchina: se qualcuno la ha vista in giro, ci avvisi!”. Questo l’appello lanciato nei giorni scorsi da Giusy Magni dopo il furto della sua automobile, avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Diaz a Proserpio.

Auto rubata sotto casa a Proserpio

Un fatto davvero incredibile vista la situazione d’emergenza di queste settimane. “Come al solito, la nostra macchina, una vecchia Fiat Punto bianca, era parcheggiata fuori dal cancello della nostra abitazione, lungo via Diaz. Ma nella mattinata di martedì, ci siamo accorti che la macchina non c’era più – spiega la Magni – Non mi spiego proprio questo furto: l’automobile è abbastanza vecchia e per di più era parcheggiata lungo una strada in salita: i ladri hanno dunque dovuto fare alcune manovre per sottrarcela. Abbiamo chiesto ai vicini, ma pare non abbiano sentito nulla, se non il rumore di una macchina intorno alle 5 del mattino. Noi comunque abbiamo denunciato ai Carabinieri di Asso l’episodio, nella speranza di recuperare la macchina: ci serve ed è l’unica che abbiamo e che io e mio marito usiamo».

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 28 marzo 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui