Auto sbatte contro un muro e prende fuoco

Paura questa mattina, prima dell'alba a Senna Comasco, per un incidente che ha coinvolto un'auto sulla quale viaggiavano tre ventenni

L'incidente, poi l'incendio

L'allarme è scattato intorno alle 4.15 a Senna Comasco dove, in via Roma, un'autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, è finita contro un muretto, prendendo poi fuoco.

L'allarme è scattato nel giro di pochi minuti e sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco, sono sopraggiunte in codice rosso due ambulanze ed è stato fatto partire anche l'elisoccorso.

Malgrado l'impatto, gli occupanti (tre ragazzi di 20, 21 e 23 anni) sono riusciti a uscire dal veicolo prima che questo prendesse fuoco. I giovani sono stati curati direttamente sul posto, poi trasferiti all'ospedale Sant'Anna per ulteriori accertamenti ma le loro condizioni non destano fortunatamente preoccupazione.