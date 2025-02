Auto sbatte contro un palo e si ribalta

Incidente stradale ad Albese con Cassano: un’auto si è ribaltata, fortunatamente illesa la conducente.

Auto ribaltata, ripristino viabilità in corso

Intorno alle 9 di oggi, venerdì 7 febbraio, soccorsi allertati per un incidente in via Vittorio Veneto ad Albese con Cassano. Un’auto ha impattato contro un palo vicino a una pensilina, ribaltandosi. Fortunatamente, illesa la conducente di 58 anni, soccorsa in posto dal personale del 118 della Croce rossa di Lipomo. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Como, al lavoro per ultimare le operazioni dei messa in sicurezza e ripristino della viabilità.