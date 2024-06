Auto si ribalta a Cucciago, ma all'arrivo dei soccorsi non c'è nessuno

Incidente a Cucciago nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 giugno 2024. Sul posto si sono precipitati Vigili del fuoco e Cri di Cantù, non c'era però nessuno da soccorrere: l'auto è stata abbandonata.

Auto si ribalta a Cucciago: dinamica in fase di ricostruzione

Tutto è successo poco dopo le 16, lungo via Montina. Per cause che saranno da definire, un'auto è finita fuori strada dopo essersi ribaltata. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Cantù, attivati per la messa in sicurezza dello scenario incidentale. A loro è spettato anche il compito di spegnere un principio di incendio. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto non hanno trovato nessuno. In corso accertamenti per la ricostruzione della dinamica.