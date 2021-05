I soccorsi sono stati allertati in codice rosso, in viale Prealpi a Erba per un’auto ribaltata.

Auto si ribalta a Erba

Sul posto è arrivata un’ambulanza che ha soccorso due persone, una donna di 23 anni e un uomo di 42. L’episodio è avvenuto poco dopo la rotonda della 500, in direzione Como. In entrambe le direzioni si sono formate delle code. Dopo le prime cure sul posto, il peggio è stato scongiurato. Solo un grande spavento, ma nessuno dei coinvolti è in pericolo di vita. Nel luogo dell’accaduto anche i Carabinieri di Como e i Vigili del fuoco.