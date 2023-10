Auto si ribalta, due giovani feriti

Nottata di paura a Bregnano dove un'automobile con due giovani a bordo si è ribaltata: i due ragazzi sono stati portati in ospedale, ma non sono in pericolo di vita

Incidente nella notte, due giovani feriti

L'allarme è scattato poco prima dell'1, nella notte tra sabato e domenica, a Bregnano. Qui, lungo via Milano, si è verificato un incidente che ha interessato (stando alle informazioni raccolte finora) un solo veicolo, sul quale viaggiavano un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 20. L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lomazzo e un'ambulanza. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto ai due giovani, poi hanno disposto il trasferimento in ospedale solo del 19enne, portato all'ospedale Sant'Anna di Como.