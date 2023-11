Auto si ribalta, illeso il conducente

L'incidente è stato drammatico nella dinamica, ma fortunatamente senza alcuna ripercussione per il conducente che è stato estratto dall'auto ribaltata praticamente illeso

L'auto ribaltata

L'intervento è scattato nella notte tra sabato e domenica, lungo la Statale dei Giovi, nel territorio di Vertemate con Minoprio. Secondo quanto ricostruito da Carabinieri e Vigili del Fuoco poi intervenuti sul posto, un 53enne era alla guida della sua auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, ribaltandosi e finendo fuori strada.

L'allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre a militari e pompieri, è arrivata una ambulanza. Il conducente è stato estratto dall'abitacolo e fortunatamente, con il passare dei minuti, si è appurato come avesse riportato lievissime ferite tanto che non ne è stato disposto neppure il trasferimento in ospedale .