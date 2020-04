Auto si ribalta scontrandosi con altri veicoli in sosta e un palo della luce FOTO

Paura oggi, 24 aprile 2020, a Erba dove un’auto si è ribaltata scontrandosi con altri veicoli fermi in sosta.

Auto si ribalta scontrandosi con altri veicoli in sosta e un palo della luce

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in Corso Bartesaghi. La vettura, alla cui guida c’era un uomo di 74 anni, si è ribaltata andando a scontrarsi con alcuni veicoli che erano fermi in sosta e un palo della pubblica illuminazione.

Soccorsi in codice rosso

Sul posto si sono precipitate, d’urgenza, ambulanza e automedica. Necessario anche l’intervento dei Vigili del fuoco. Soccorso il conducente che, dopo le prime cure, è stato trasportato all’ospedale di Erba in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.