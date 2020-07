Auto si ribalta, Vigili del Fuoco intervengono a Tavernerio: è successo poco prima delle 19 di oggi, giovedì 16 luglio.

Auto si ribalta, Vigili del fuoco a Tavernerio

L’episodio si è verificato nella frazione di Solzago, in via Marconi. Secondo una prima ricostruzione, coinvolto nell’incidente è un uomo di 79 anni, la cui auto si è ribaltata. Sul posto i Vigili del fuoco di Como, intervenuti con due mezzi, che hanno provveduto a soccorrere ed estrarre dalla sua auto l’anziano poi affidato alle cure dei sanitari. Sul posto anche un mezzo della Croce rossa e l’automedica. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi e secondo quanto è stato possibile sapere l’anziano non sarebbe in pericolo di vita. E’ stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia.