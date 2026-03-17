Auto sospetta, grazie a un’ispezione sequestrati droga e materiale per il confezionamento delle dosi

Il veicolo parcheggiato in modo anomalo sul ciglio della strada ha insospettito i militari.

Nella serata di domenica 15 marzo, a Olgiate Comasco, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Como, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno individuato un’autovettura sospetta parcheggiata in modo anomalo e pericoloso sul ciglio della strada. Circostanza, questa, che ha indotto i militari a effettuare un’immediata verifica.

Sostanze stupefacenti nell’auto

Nel corso dell’ispezione del mezzo, i Carabinieri hanno rinvenuto al suo interno un borsello in pelle contenente, oltre a generi alimentari, un bilancino di precisione, materiale destinato al confezionamento, nonché 37 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 20 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tutto è stato sottoposto a sequestro.

Gli accertamenti

Sono attualmente in corso accertamenti finalizzati all’identificazione dei responsabili e alla ricostruzione della provenienza dello stupefacente. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto dall’Arma dei Carabinieri, volto a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

La prevenzione

Il servizio dei militari rientra tra quelli finalizzati alla prevenzione dei furti in abitazione, delle rapine, nonché al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al rafforzamento della sicurezza urbana.