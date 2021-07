Autobus in fiamme: un riconoscimento dalla Regione a Mauro Mascetti e Giovanni Lo Dato

Un riconoscimento da parte di Regione Lombardia all'autista della Cri di Lipomo e all'animatore dell'Oratorio di Lipomo che lo scorso 13 luglio hanno salvato 25 giovanissimi dell'oratorio (diretti a Livigno per una vacanza in un centro estivo) a seguito dell'incendio dell'autobus sulla quale viaggiavano, lungo la SS36.

Mercoledì 28 luglio alle 10, in apertura dei lavori d’Aula, verrà consegnato un riconoscimento a Mauro Mascetti, autista e volontario della Croce Rossa comasca, e a Giovanni Lo Dato, animatore dell’Oratorio di Lipomo, che lo scorso 13 luglio mentre accompagnavano un gruppo di ragazzi, accortisi che il mezzo sul quale viaggiavano aveva dei problemi, sono riusciti a metterli tutti in salvo prima che lo stesso prendesse fuoco all’altezza di Varenna, sul ramo del lago di Lecco nella galleria “Fiumelatte”.

“Salvando 25 ragazzi dell’oratorio di Lipomo, Mascetti e Lo Dato si sono resi protagonisti di un gesto straordinario, dando esempio e testimonianza di un encomiabile senso di responsabilità e al tempo stesso di generosità e altruismo -sottolinea il Presidente dell’Assemblea regionale lombarda Alessandro Fermi- Sarà pertanto con grande piacere che li avremo ospiti mercoledì in Consiglio regionale per testimoniare loro la gratitudine dell’istituzione lombarda e attribuire loro un doveroso riconoscimento”.