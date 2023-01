Automobile in fiamme: soccorsi a Barni. E' successo intorno alle 13.45 di oggi, lunedì 23 gennaio 2023.

Automobile in fiamme: soccorsi a Barni

L'episodio è avvenuto in via Per la Madonnina, a pochi metri dal ristorante Madonnina di Barni. Ancora da chiarire le cause del rogo improvviso a un'automobile lungo la via. Sul posto i soccorritori della Croce Rossa di Asso e i Vigili del Fuoco di Erba e Canzo, intervenuti per spegnere le fiamme.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 46 anni sarebbe rimasto gravemente ustionato dall'incendio: inizialmente in codice giallo, le sue condizioni sono successivamente risultate in codice rosso, quello della massima gravità, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso.

Seguiranno aggiornamenti.