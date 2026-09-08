Automobile rimane su… due ruote

Un curioso episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre, in via Giulio Carcano a Cantù.

La dinamica

Per circostanza ancora da chiarire, attorno alle 16.30, una vettura che ha imboccato via Giulio Carcano, all’altezza della curva dove è collocato il bar Reverzina, si è alzata sul lato sinistro, finendo la sua corsa poggiando le gomme della fiancata sinistra sulle vetture in sosta a bordo strada. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e il traffico automobilistico è stato messo in dura difficoltà a causa delle lunghe code che si sono formate in ingresso alla città.