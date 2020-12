Automobili contromano in via Carovelli a Lurate Caccivio.

Automobili contromano in via Carovelli: fioccano sanzioni

Con l’istituzione della nuova viabilità, che di fatto ha messo al bando il traffico parassita di chi, proveniente da Bulgarograsso, sfrutta via Carovelli per evitare code sulle arterie principali, non potevano non mancare i furbetti. O per meglio dire, quegli incivili che, fregandosene della ben visibile segnaletica e dei dissuasori, percorrono i primi metri della strada in contromano per raggiungere agilmente via XX Settembre. Diverse le segnalazioni arrivate al comando della Polizia locale di Lurate Caccivio: sono già stati effettuati controlli ed elevate sanzioni ai furbetti. Il comandante della Polizia locale, Luigi Rota: “Il comandante: «Il problema rientrerà non appena saranno posizionate le telecamere che registreranno comportamenti illeciti”.

