Tre mesi di controlli con l’autovelox per fermare chi corre pericolosamente in centro a Lurate Caccivio e Villa Guardia.

Autovelox e controlli fino a ottobre a Lurate Caccivio e Villa Guardia

Garantire la sicurezza: è questo l’obiettivo delle Polizie locali di Lurate Caccivio e Villa Guardia guidate dal comandante Luigi Rota. Dalla prossima settimana, infatti, entrerà in funzione lo strumento di rilevazione della velocità. Automobilisti, motociclisti e camionisti avvisati, mezzi salvati: fino a ottobre, infatti, gli agenti si apposteranno nelle vie più a rischio controllando il rispetto del Codice della strada.

Zona Monte Sinai, via Unione, via Stucchi e anche le centralissime via Leopardi, via XX Settembre e via Volta sono le arterie di Lurate dove si “corre” eccessivamente. La Varesina, in via Rimembranze, via Fiume, via Tevere e via IV Novembre sono invece quelle più a rischio a Villa Guardia.

