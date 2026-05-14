Avanti tutta con la demolizione del teatro Aurora

Lavori in fase ormai avanzata per la demolizione del teatro Aurora a Olgiate Comasco.

La demolizione

La seconda fase dei lavori di demolizione dell’edificio, affacciato sulla statale Briantea, è a buon punto. Nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio, l’intervento è proceduto a pieno ritmo. E manca davvero poco al completamento delle operazioni che hanno reso necessaria la modifica della viabilità in centro. La demolizione è preliminare alla costruzione del nuovo oratorio parrocchiale.

L’ordinanza

L’ordinanza numero 32/2026 della la Polizia locale regolamenta la modifica temporanea della viabilità. Dal pomeriggio di mercoledì 13 maggio sulla strada statale 342 Briantea è in vigore il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile. La modifica è prevista fino a mezzogiorno di sabato 16 maggio.

La viabilità

Il tratto interessato è quello di via Vittorio Emanuele II, fronte civico 10, dove appunto è stato istituito il senso unico alternato regolato da semaforo mobile, con obbligo di svolta a destra da via San Gerardo verso via Roma e con obbligo di svolta a sinistra in uscita dal parcheggio dell’oratorio verso viale Trieste. Tracciato anche un attraversamento pedonale con segnaletica gialla.