“Avanti un altro”: consigliere albiolese vince 30mila euro

Giovane consigliere albiolese vince 30.000 euro ad “Avanti un altro”.

Gino Zavalani, 26 anni, consigliere comunale ad Albiolo, nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 19 febbraio 2020, ha fatto centro, portandosi a casa un bel gruzzoletto. “E’ un quiz che guardo da sempre – racconta Zavalani – Il gioco finale mi sembrava alla mia portata, così ho deciso di partecipare e di puntare alla vittoria. Quando mi sono recato a Milano, per un colloquio di circa cinque minuti, mi hanno chiesto di presentarmi e di dire perché volessi partecipare. Ho risposto proprio di voler vincere. Questo ha fatto colpo”. Zavalani è arrivato a dare l’ultima risposta con ancora 35.000 euro a disposizione, sbagliando. Per fortuna, però, l’ultima possibilità: completare il percorso conoscendo, ormai, tutte le risposte, e portarne a casa 30.000. Proprio quello che è accaduto.