Aveva 5 chili di marijuana in cantina: arrestato 47enne di Solbiate

Si è consumata ieri, mercoledì 17 maggio 2023, la perquisizione dell'abitazione di un 47enne di Solbiate, di origini albanesi, trovato in possesso di quasi 5 chili di marijuana. La droga era nascosta in cantina.

Tutto è partito da una segnalazione pervenuta alla Polizia di Stato di Como: la Squadra Volante e la Squadra Mobile sono intervenute a Solbiate per eseguire una perquisizione a carico di un uomo di 47 anni, cittadino italiano di origini albanesi, per ricercare armi illegalmente detenute. Tuttavia la perquisizione non si è conclusa come da pronostico, bensì trovando nella cantina dell'uomo cinque sacchi contenenti droga, più precisamente marijuana che una volta pesata è stata quantificata in 4 kg e 700 grammi.

Il 47enne è stato arrestato e accompagnato in Questura, una volta compilati i verbali di rito a suo carico veniva informato il Pubblico Ministero di turno che disponeva di associarlo presso la Casa Circondariale di Como, il Bassone.