Aveva aggredito e rapinato un coetaneo al parchetto: arrestato un 17enne

Aveva aggredito con lo spray al peperoncino un coetaneo e lo aveva rapinato: l'episodio era avvenuto a Lambrugo lo scorso 1° maggio, arrestato un giovane di 17 anni.

L'aggressione era avvenuta al parchetto di via Milano

L'attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Lurago d'Erba si è conclusa nei giorni scorsi a seguito della denuncia, formalizzata dal luraghese G.M nel tardo pomeriggio del 1° maggio. Il giovane, mentre si trovava con altro coetaneo al parchetto di via Milano a Lambrugo, era stato avvicinato e rapinato da uno sconosciuto che, dopo avergli spruzzato sul viso dello spray al peperoncino e aver usato violenza, si è impossessato del borsello con all'interno gli effetti personali e denaro contante (100 euro ) dandosi poi velocemente alla fuga su un'auto, dove ad attenderlo c'era un complice.

La vittima ma anche l'amico, a seguito dell'aggressione, furono costretti, accompagnati dai familiari, a recarsi in ospedale per l'effetto urticante del prodotto spruzzato sul viso, dove sono stati medicati e dimessi con prognosi di diversi giorni per le lesioni temporanee dovute agli effetti dello spray al peperoncino.

Le indagini, condotte anche con la visualizzazione delle telecamere di videosorveglianza comunale, hanno permesso di risalire alla targa e modello del veicolo e all'identità degli occupanti già controllati in altre circostanze. L'autore, peraltro minorenne, A.M. di Villa Guardia, e' stato deferito all'Autorità Giudiziaria per i Minorenni che accoglieva risultanze investigative: per lui è stata emessa ordinanza di misura cautelare con collocamento del minore in comunità, in provincia di Milano, dal 3 settembre. Il complice, maggiorenne, a bordo del veicolo con cui i due sono fuggiti, è stato deferito a Piede libero all'Autorità giudiziaria di Como per concorso nella commissione del reato.