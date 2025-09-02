Aveva aggredito una donna: 22enne rimpatriato in Senegal

Intensificati i controlli della Polizia di stato per identificare i soggetti irregolari: rimpatriato un 22enne denunciato per aggressione ad Asso.

Gli episodi risalgono ad agosto

Gli episodi risalgono ad agosto: un senegalese di 22 anni, denunciato a piede libero e responsabile di un’aggressione con inseguimento a una donna, è stato rimpatriato in Senegal. L’intervento è stato possibile grazie alla relazione giudiziaria trasmessa dalla stazione dei Carabinieri di Asso e la collaborazione amministrativa fornita dalla Questura di Como.

Inoltre, su indicazioni del Questore di Como Marco Calì, i poliziotti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como, nell’ultima settimana, hanno rintracciato e rimpatriato 6 cittadini stranieri privi del titolo di soggiorno per rimanere in Italia o irregolari selezionati tra coloro che hanno evidenziato pericolosità sociale o ne è stata certificata da sanzioni giudiziarie. In altri 9 casi, il Questore ha intimato loro di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica della loro espulsione.

Un volo diretto in Turchia è stato organizzato per 3 turchi, di 26, 29 e 31 anni, l’aereo per Lima è stato invece prenotato per una peruviana di 29 anni e un pakistano di 35 anni è stato imbarcato su un volo che lo riportava in patria.

L’Ufficio Immigrazione della Questura è il punto di riferimento per le forze di polizia che operano su tutto il territorio provinciale: i rimpatri operati sono solo una parte delle attività giornaliere degli agenti sul territorio e dei poliziotti dell’immigrazione. Numerosi sono gli altri provvedimenti amministrativi per i soggetti con precedenti di polizia e ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.