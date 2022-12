Aveva avuto un malore in sella alla sua bici: non ce l'ha fatta il ciclista eupiliese

Lo avevano trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso atterrato lungo il Segrino.

Deceduto il ciclista 53enne

Non ce l'ha fatta Davide Corti, il ciclista di 53 anni, di Eupilio, che aveva avuto un malore mentre si trovava in sella alla sua bicicletta il giorno della Vigilia di Natale. L'uomo, classe 1969 e originario di Pusiano, era un grande appassionato di due ruote e stava scendendo dal Cornizzolo insieme al figlio. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto che sul posto si erano precipitati in codice rosso l'elisoccorso di Como, un'ambulanza del Lariosoccorso e l'auto medica.

Donati gli organi

La notizia della morte di Corti è arrivata nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 dicembre, spegnendo ogni speranza. In questo grande dolore per la moglie e i tre figli, un gesto di grande generosità: il 53enne ha donato gli organi.

Ancora non sono stati resi noti il giorno e l'orario delle sue esequie.