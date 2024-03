Aveva con sé 11 confezioni di cocaina: arrestato spacciatore

Arrestato nell'erbese uno spacciatore: con sé aveva 11 confezioni di cocaina per un peso totale di quasi 9 grammi, un piccolo quantitativo di hashish e 2.300 euro in contanti.

Spacciatore arrestato dopo un lungo pedinamento

La Polizia di Stato ha arrestato nella giornata di ieri, venerdì 30 marzo 2024, a Erba, un 41enne marocchino, con permesso di soggiorno spagnolo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è il frutto dei continui servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti messo in atto dagli uomini della Squadra Mobile di Como, che monitorando la zona dell’erbese, hanno notato un’autovettura, poi risultata a noleggio, con a bordo il 41enne che effettuava brevi soste nelle zone maggiormente frequentate da spacciatori e assuntori di droga. Dopo un lungo pedinamento il soggetto è stato fermato e controllato, da lì la scoperta delle dosi di stupefacente. Portato in questura è stato arrestato ed il P.M. di turno avvertito dell’arresto, ha disposto venisse trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima che si è tenuto questa mattina alle 11.