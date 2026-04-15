Aveva con sé droga, armi e contanti: arrestato spacciatore 47enne

Aveva con sé droga e armi detenute irregolarmente: arrestato un 47enne. L’intervento della Polizia di Stato è di ieri sera, martedì 14 aprile.

Intervento a Orsenigo

Ieri sera, la Squadra Mobile di Como della Polizia di Stato ha organizzato un blitz per contrastare lo spaccio di droga nei boschi, in particolare nel territorio di Orsenigo . Gli uomini della Squadra Mobile di Como, nell’ambito dei servizi istituzionali dedicati alla repressione dello spaccio, ha individuato un’attività illecita di spaccio ad Anzano Albavilla . Gli agenti hanno monitorato gli spostamenti di un 47enne, cittadino marocchino irregolare sul territorio, che avvenivano tramite auto da Castelmarte ai boschi dei comuni vicini, osservando il via vai di gente nelle predette aree e sanzionando i consumatori.

Raccolte tutte le informazioni, sul territorio di Orsenigo sono poi intervenuti gli agenti, cercando di bloccare il 47enne mentre era sulla sua auto; l’uomo alla vista degli agenti, si è dato alla fuga a piedi ma è stato catturato e arrestato. Da un’ispezione personale, il 47enne marocchino è stato trovato in possesso di 17 grammi di cocaina, 70 grammi di hashish, 32 grammi di eroina, circa 600 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio e materiale per pesare le sostanze, oltre a varie utenze telefoniche. La perquisizione è poi proseguita alla sua base operativa a Castelmarte: lì sono stati ritrovati altri 3000 euro in contanti, incompatibili con lo status di straniero irregolare e disoccupato.

Dopo l’identificazione, il 47enne è stato sottoposto a Ordinanza applicativa di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Como per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti e un Ordine di Esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Milano in quanto condannato in via definitiva alla pena di 1 anno e 4 mesi per lo stesso reato. Al termine degli atti, il pusher è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo d’armi, resistenza, violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale; avvertito il P.M. di turno delle attività svolte, il 47enne è stato condotto al carcere Bassone di Como.